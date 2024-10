Cina: presenta nuove misure politiche per aumentare sostegno a nascite (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pechino, 28 ott – (Xinhua) – La Cina oggi ha introdotto una serie di nuove politiche di sostegno alla natalita’ con l’obiettivo di costruire una societa’ piu’ favorevole alla crescita dei figli, mentre la nazione affronta le profonde sfide demografiche poste dal rapido invecchiamento della popolazione. Una direttiva del Consiglio di Stato delinea 13 misure mirate per migliorare i servizi di sostegno alla nascita, espandere i sistemi di assistenza all’infanzia, rafforzare il sostegno all’istruzione, alla casa e all’occupazione e promuovere un’atmosfera sociale favorevole alla nascita. Essendo uno dei Paesi piu’ popolosi del mondo, la Cina si trova ad affrontare la sfida crescente di una popolazione di 1,4 miliardi di persone che invecchia a un ritmo rapido. Romadailynews.it - Cina: presenta nuove misure politiche per aumentare sostegno a nascite Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pechino, 28 ott – (Xinhua) – Laoggi ha introdotto una serie didialla natalita’ con l’obiettivo di costruire una societa’ piu’ favorevole alla crescita dei figli, mentre la nazione affronta le profonde sfide demografiche poste dal rapido invecchiamento della popolazione. Una direttiva del Consiglio di Stato delinea 13mirate per migliorare i servizi dialla nascita, espandere i sistemi di assistenza all’infanzia, rafforzare ilall’istruzione, alla casa e all’occupazione e promuovere un’atmosfera sociale favorevole alla nascita. Essendo uno dei Paesi piu’ popolosi del mondo, lasi trova ad affrontare la sfida crescente di una popolazione di 1,4 miliardi di persone che invecchia a un ritmo rapido.

