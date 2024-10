Gaeta.it - Chiusura di ristorante abusivo a Terracina: scoperta dell’operazione della polizia locale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unsituato aè stato chiuso a seguito di un’operazione congiunta, dei carabinieri del Nas e del personaleAsl. Questo intervento ha messo in luce gravi violazioni igienico-sanitarie e l’assenza di permessi per l’apertura dell’attività. Le sanzioni per il titolare, un cittadino straniero, ammontano attualmente a circa 10mila euro, un costo significativo per la gestione illegale di un’attività di ristorazione. L’operazione di controllo: i dettagli L’operazione è stata voluta dal comandante Mauro Renzi per garantire la salute pubblica e monitorare il rispetto delle normative vigenti nel settoreristorazione. Le forze dell’ordine hanno svolto un’approfondita attività diamministrativa, finalizzata a scoprire eventuali irregolarità nel funzionamento degli esercizi commerciali di