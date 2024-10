Linkiesta.it - Che sapore ha la solidarietà?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’impegno attivo della ristorazione a tutti i livelli nella lotta contro la fame o la malnutrizione è da sempre importante: a partire dal progetto Ristoranti contro la Fame, la più grande campagna solidale della ristorazione, giunta in Italia nel 2015 dopo il grande successo riscosso in Inghilterra e in Spagna. Il movimento contribuisce a sostenere i progetti di Azione contro la Fame, l’organizzazione umanitaria internazionale nata in Francia nel 1979 e oggi impegnata a eliminare le cause strutturali e le conseguenze della fame in cinquantasei Paesi, assicurando ogni anno nutrimento a ventuno milioni di persone a livello globale.