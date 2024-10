Secoloditalia.it - Bucci conferma il trend dei governatori: col governo Meloni il centrodestra ha vinto 10 volte su 11

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Con la vittoria di Marcoin Liguria, che subentra a Giovanni Toti, ilsisaldamente alla guida delle Regioni italiane con 14contro i 5 del centrosinistra. Tornando indietro in ordine di tempo, a giugno c’era stata la ridi Alberto Cirio in Piemonte, mentre ad aprile si era invece registrata l’affermazione e la rielezione di Vito Bardi in Basilicata. Sono pertanto 14 iche fanno capo alla maggioranza di, contro 5 quelli sostenuti dal centrosinistra (più uno a guida autonomista). Da quando ilè in carica c’era stata anche la ridell’esponente di Fratelli d’Italia Marco Marsilio alla guida dell’Abruzzo (marzo 2024) e ancora prima di Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei, appoggiato anche da FdI e Lega).