Abruzzo24ore.tv - Blitz notturno: attività chiusa e sanzioni nel controllo della movida giovanile

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Chieti - Controlli serrati dei carabinieri nel weekend:un'commerciale e multe per irregolarità. Nel fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Chieti hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza durante la. L’operazione ha interessato locali pubblici e luoghi di ritrovo, con particolare attenzione a quelli dove il consumo di alcol e sostanze stupefacenti risulta più frequente. Le forze dell'ordine hanno impiegato unità cinofile antidroga e utilizzato l'etilometro per monitorare la situazione. Durante l’operazione, i carabinieri hanno ispezionato 35 esercizi commerciali in tutto il territorio, con particolare focus su quelli più frequentati dai giovani. A Lanciano, una delleè stata sospesa per irregolarità riscontrate in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.