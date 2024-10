Lanazione.it - Auditorium, palestra nel degrado. “Sporcizia e docce fuori uso”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pistoia, 28 ottobre 2024 – Tornano a far discutere le condizioni delladi via Panconi e in particolare dello spogliatoio di competenza scolastica. “Dire che è indecente credo sarebbe fargli un complimento. La situazione va avanti da tempo, inutili le segnalazioni effettuate”, la denuncia di un utente. Nello spogliatoio ci sono immondizia,danneggiate, bagni non funzionanti e pareti usurate. Un’incuria e unche fanno impressione: il palazzetto da anni rappresenta una delle ferite più profonde del territorio a livello di impiantistica. La richiesta d’aiuto arriva dai tantissimi che lo frequentano. Il declino è cominciato con la chiusura ordinata dalla Provincia nel 2018 e dovuta al cedimento di una barra del rivestimento del soffitto, che, a causa di una forte pallonata, si è staccata rimanendo sospesa e diventando quindi pericolosa per l’utenza.