domani al 'Menti' (ore 18.15) la Nazionale Femminile affronterà la Spagna, battuta 3-2 nell'ultimo confronto. Gara amichevole contro la squadra campione del mondo e vincitrice dell'edizione inaugurale della Nations League. L'Italia cercherà di bissare l'impresa ottenuta 11 mesi fa, quando si

A Vicenza arriva la Spagna, domani la sfida con le Azzurre

Con una foto di gruppo in piazza dei Signori e l’accoglienza a Palazzo Trissino, Vicenza rende omaggio alla Nazionale femminile di calcio, in città per ... (ecovicentino.it)

La sfida amichevole tra Italia e Spagna femminile, in programma martedì 29 ottobre alle ore 18.15, si disputerà allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Le Azzurre affronteranno le campionesse del mondo, ... (vicenzatoday.it)

