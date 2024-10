Ilnapolista.it - Vinicius condanna il razzismo al Bernabéu: “Quanto è successo, è deplorevole”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ieri durante il Clásico Yamal, Ansu Fati e Raphinha sono stati vittime di insulti razzisti al Bernabeu. Il Real hato gli episodi e si è proposto immediatamente di individuare i colpevoli. Intanto sui social, anche, che da sempre denuncia ildel calcio spagnolo, ha espresso sostegno ai giocatori del Barcellona e hato gli episodi di ieri. Le parole diSu X l’attaccante brasiliano ha scritto: “Quello che èieri alcon gli insulti razzisti è. Non c’è spazio per questi criminali nella nostra società. Tutto il mio sostegno a Lamine, Ansu e Raphinha. So che Madrid e la polizia faranno del loro meglio per identificare e punire i colpevoli“. Lamentable lo que ha pasado ayer encon insultos racistas. No hay espacio para estos criminosos en nuestra sociedad. Todo mi apoyo a Lamine, Ansu y Raphinha.