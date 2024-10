Verdone: Vita da Carlo? "Non farei mai il direttore artistico di Sanremo come nella serie" (Di domenica 27 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2024 "E' stata una bella scrittura del copione, tanti avvenimenti che riguardano i personaggi che ruotano intorno a me e anche l'azzardo di essere direttore artistico del Festival di Sanremo. E' una cosa che non farei mai nella Vita reale, non è il mio mestiere. Poi tornerò al cinema, anche se non so ancora cosa farò" così Carlo Verdone sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, nel giorno della chiusura della manifestazione, per la presentazione della terza stagione di Vita da Carlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Verdone: Vita da Carlo? "Non farei mai il direttore artistico di Sanremo come nella serie" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2024 "E' stata una bella scrittura del copione, tanti avvenimenti che riguardano i personaggi che ruotano intorno a me e anche l'azzardo di esseredel Festival di. E' una cosa che nonmaireale, non è il mio mestiere. Poi tornerò al cinema, anche se non so ancora cosa farò" cosìsul red carpet della Festa del Cinema di Roma, nel giorno della chiusura della manifestazione, per la presentazione della terza stagione dida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

