Ultras, scontri in Brasile tra tifosi del Palmeiras e del Cruzeiro: una vittima e dodici feriti in totale (Di domenica 27 ottobre 2024) Ebbene, gli scontri Ultras non sono faccenda tutta italiana. Sta succedendo in Brasile in queste ore: le tifoserie di Palmeiras e Cruzeiro sono venute alle maniere forti, provocando forti disordini e addirittura un morto e 12 feriti. Alcuni pullman che trasportavano i supporter delle due squadre della Serie A brasiliana sono venuti in contatto al casello autostradale, in una città vicino San Paolo. Il Cruzeiro aveva ieri giocato (e perso 3-0 ndr) contro l’Atletico Paranaense, per cui la tifoseria organizzata stava rientrando a Belo Horizonte. Diversamente, quelli del Palmeiras erano reduci dal 2-2 con il Fortaleza, proprio a San Paolo. Uno degli autobus che trasportava i tifosi del Cruzeiro è addirittura stato dato alle fiamme, mentre sul web circolano dei video particolarmente inquietanti. Spranghe di ferro, attacchi, volti insanguinati. Ilnapolista.it - Ultras, scontri in Brasile tra tifosi del Palmeiras e del Cruzeiro: una vittima e dodici feriti in totale Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ebbene, glinon sono faccenda tutta italiana. Sta succedendo inin queste ore: le tifoserie disono venute alle maniere forti, provocando forti disordini e addirittura un morto e 12. Alcuni pullman che trasportavano i supporter delle due squadre della Serie A brasiliana sono venuti in contatto al casello autostradale, in una città vicino San Paolo. Ilaveva ieri giocato (e perso 3-0 ndr) contro l’Atletico Paranaense, per cui la tifoseria organizzata stava rientrando a Belo Horizonte. Diversamente, quelli delerano reduci dal 2-2 con il Fortaleza, proprio a San Paolo. Uno degli autobus che trasportava idelè addirittura stato dato alle fiamme, mentre sul web circolano dei video particolarmente inquietanti. Spranghe di ferro, attacchi, volti insanguinati.

