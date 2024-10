The Substance: 5 film per prepararsi alla visione dell’horror con Demi Moore (Di domenica 27 ottobre 2024) The Substance, l'atteso thriller di Coralie Fargeat, recupera temi ed elementi di altri grandi film: dal lato oscuro della celebrità allo sdoppiamento dell'individuo fino alle declinazioni del body horror. È un film profondamente radicato nel presente, The Substance: modernissimo nell'approccio, nella commistione di stili, nella frenesia con cui intreccia l'horror alla black comedy, il dramma al grottesco. Ma al contempo, l'opera firmata da Coralie Fargeat dimostra di aver assorbito un'innumerevole quantità di suggestioni e influenze dalla storia della letteratura e del cinema. The Substance è infatti una pellicola carica di echi: un racconto in cui un tema inossidabile, l'anelito a un'eterna giovinezza, è riproposto mediante una fitta rete di citazioni e di riferimenti, pur senza rinunciare a una visione autoriale personalissima, in cui i capisaldi della narrativa gotica del Movieplayer.it - The Substance: 5 film per prepararsi alla visione dell’horror con Demi Moore Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) The, l'atteso thriller di Coralie Fargeat, recupera temi ed elementi di altri grandi: dal lato oscuro della celebrità allo sdoppiamento dell'individuo fino alle declinazioni del body horror. È unprofondamente radicato nel presente, The: modernissimo nell'approccio, nella commistione di stili, nella frenesia con cui intreccia l'horrorblack comedy, il dramma al grottesco. Ma al contempo, l'opera firmata da Coralie Fargeat dimostra di aver assorbito un'innumerevole quantità di suggestioni e influenze dstoria della letteratura e del cinema. Theè infatti una pellicola carica di echi: un racconto in cui un tema inossidabile, l'anelito a un'eterna giovinezza, è riproposto mediante una fitta rete di citazioni e di riferimenti, pur senza rinunciare a unaautoriale personalissima, in cui i capisaldi della narrativa gotica del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

10 film da vedere prima di The Substance - The Substance promette di essere uno degli horror dell’anno: ecco 10 film da vedere per ingannare l’attesa della sua uscita ... (badtaste.it)

The Substance è un grottesco film horror che gareggerà nella categoria commedia/musical - The Substance è stato inserito nella categoria commedia/musical ai prossimi Golden Globes, una scelta che ha sorpreso molti. (cinematographe.it)

The Substance: recensione dello scioccante film con Margaret Qualley e Demi Moore - Diretto da Coralie Fargeat con protagoniste Margaret Qualley e Demi Moore, The Substance è un film scioccante, in sala dal 30 ottobre 2024. (filmpost.it)

The Substance. Al cinema il volto mostruoso della vanità con Demi Moore - Dal 30 ottobre arriva al cinema il film “The Substance” di Coralie Fargeat, con Demi Moore e Margaret Qualley sull’ossessione della giovinezza. Il trailer ... (artribune.com)