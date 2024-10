Smantellata organizzazione di trafficanti di droga a Salerno: il commento di Piantedosi (Di domenica 27 ottobre 2024) "Smantellata dai Carabinieri un'organizzazione criminale di trafficanti di droga, che operava in provincia di Salerno riuscendo a rifornire anche alcune piazze di spaccio in Basilicata e Puglia”. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, su Facebook rilancia l’operazione condotta dai Salernotoday.it - Smantellata organizzazione di trafficanti di droga a Salerno: il commento di Piantedosi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "dai Carabinieri un'criminale didi, che operava in provincia diriuscendo a rifornire anche alcune piazze di spaccio in Basilicata e Puglia”. Così il ministro dell'Interno, Matteo, su Facebook rilancia l’operazione condotta dai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smantellata rete di trafficanti di droga : 12 arresti in Puglia - Dalle prime ore della mattina, la Dia sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone (11 in carcere e 1 agli arresti domiciliari) ... (Gazzettadelsud.it)

Nuovi controlli alla frontiera : già catturati diversi trafficanti di droga - Dopo il dibattito sull’immigrazione, ripartono i controlli alla frontiera che in queste ore hanno portato ai primi arresti di trafficanti Lunedì le strade verso la Germania potrebbero essere insolitamente trafficate. A lanciare l’avvertimento è ... (Notizie.com)

Salerno, smantellata organizzazione dedita al traffico di cocaina: 14 arresti - Blitz dei carabinieri: il sodalizio utilizzava il porto per stoccare la droga. In undici sono in carcere, tre ai domiciliari ... (rainews.it)

Smantellata organizzazione di trafficanti di droga a Salerno: il commento di Piantedosi - La banda era dedita al traffico internazionale di droga, soprattutto cocaina, ma anche hashish e marijuana, che aveva come base logistica, per lo stoccaggio delle sostanze stupefacenti in arrivo dalla ... (salernotoday.it)

Polizia di Berna smantella rete di traffico di droga organizzato - Scoperta di traffico di droga organizzato a BernaLe autorità della polizia cantonale di Berna hanno recentemente scoperto un vasto sistema di traffico ... (assodigitale.it)

Traffico internazionale di droga, smantellata associazione criminale: 14 arresti, tutti i nomi - Stampa Ufficiali di PG in servizio presso il N.O.R- Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno dato esecuzione, oggi, giovedì 24 ottobre, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari perso ... (salernonotizie.it)