"Quei limiti ci sono sempre stati" (Di domenica 27 ottobre 2024) La ristoratrice Monica Rossi invece non è contraria all’autovelox: "Se hanno dato il nulla osta per installare l’apparecchio in quel punto c’è un motivo. Sulla Statale Adriatica hanno competenze l’Anas, la Prefettura e la Polizia stradale. Se risulta che in quel punto gli automobilisti iniziano a spingere sul gas, chi è responsabile ha fatto bene ad installare il velox alla fine del cavalcavia, anche se capisco le lamentele di chi ha preso una multa. Il prefetto a tal riguardo è stato chiaro, si deve rallentare, è una questione di buon senso, inoltre Quei limiti di velocità ci sono sempre stati e quindi non vedo dove sia il problema". Ilrestodelcarlino.it - "Quei limiti ci sono sempre stati" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La ristoratrice Monica Rossi invece non è contraria all’autovelox: "Se hanno dato il nulla osta per installare l’apparecchio in quel punto c’è un motivo. Sulla Statale Adriatica hanno competenze l’Anas, la Prefettura e la Polizia stradale. Se risulta che in quel punto gli automobilisti iniziano a spingere sul gas, chi è responsabile ha fatto bene ad installare il velox alla fine del cavalcavia, anche se capisco le lamentele di chi ha preso una multa. Il prefetto a tal riguardo è stato chiaro, si deve rallentare, è una questione di buon senso, inoltredi velocità cie quindi non vedo dove sia il problema".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Quei limiti ci sono sempre stati" - La ristoratrice Monica Rossi invece non è contraria all’autovelox: "Se hanno dato il nulla osta per installare l’apparecchio in ... (ilrestodelcarlino.it)

Perché stanno tornando le navi a vela - Il trasporto marittimo è fondamentale per il commercio, però vale il 3% delle emissioni. Non ci sono tecnologie pronte in grado di sostituire i combustibili fossili. Oltre ai carburanti puliti e ai pi ... (wired.it)

Cosa può succedere dopo l’attacco di Israele all’Iran? Gli scenari in Medio Oriente - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cosa può succedere dopo l’attacco di Israele all’Iran? Gli scenari in Medio Oriente ... (tg24.sky.it)

Sette città, 80 mila persone per dire: “Basta conflitti” - Roma, Firenze, Milano, Torino. E, prima, in mattinata cortei “arcobaleno” sono partiti a Bari, Cagliari e Palermo. In tutto, secondo gli organizzatori a scendere in piazza per chiedere di “Fermare le ... (ilfattoquotidiano.it)