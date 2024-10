Lanazione.it - "Pentole senza coperchi" per la stagione del Moderno di Tegoleto

(Di domenica 27 ottobre 2024) E’ partita la nuovateatrale del Teatrodi. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. Sarà la Compagnia Teatrale Piccolo Palcoscenico di Pomezia a portare in scena oggi 27 ottobre alle 16 "" per la regia di Marco Fiorani. Si prosegue il 3 novembre con la Compagnia Teatrale Micromega di Verona che porterà sul palco "Mi piazzo in banca e non se ne parla più" con adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Spazio poi il 10 novembre alla Compagnia Teatrale Unicorno Vinci di Firenze che interpreterà "3° piano interno 4" con testo e regia di Matteo Dall’Olmo. L’Associazione Autobahn Teatro di Arezzo il 17 novembre porterà in scena "Una tonnellata di soldi" di Will Evans e Arthur Valentine per la regia di Marco Cucciniello.