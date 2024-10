Parcheggia in divieto, strappa la multa e urla contro l'assessore: i vigili riportano la calma (Di domenica 27 ottobre 2024) Parcheggia l'auto in divieto e appena trova la multa la strappa, la butta a terra e insulta e minaccia l'assessore comunale che stava seguendo le operazioni. E' accaduto ieri sera a Favara: la polizia municipale stava controllando le decine di auto delle persone che hanno voluto partecipare alla Agrigentonotizie.it - Parcheggia in divieto, strappa la multa e urla contro l'assessore: i vigili riportano la calma Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 27 ottobre 2024)l'auto ine appena trova lala, la butta a terra e insulta e minaccia l'comunale che stava seguendo le operazioni. E' accaduto ieri sera a Favara: la polizia municipale stavallando le decine di auto delle persone che hanno voluto partecipare alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio divieto di sosta, adesso parcheggi in tranquillità: se vedi questa scritta non possono farti la multa | Rivoluzione necessaria - Cerca la scritta ‘fortunata’ e potrai dire addio alla multa per divieto di sosta. In questo caso puoi parcheggiare senza problemi. (0-100.it)

Si può fare la multa in un parcheggio privato? - Come si individuano le aree private; quando anche in esse si può essere contravvenzionati per divieto di sosta o altre violazioni delle norme di circolazione stradale; cosa succede nei cortili condomi ... (laleggepertutti.it)

Catania, multati per l'auto parcheggiata in divieto di sosta: aggrediscono i vigili e i passanti che riprendono la scena - Due fratelli titolari di un bar a Catania hanno aggredito due agenti della polizia municipale a causa di una multa elevata per un’automobile parcheggiata in divieto di sosta. L’aggressione ... (msn.com)

Multati per l’auto parcheggiata in divieto di sosta aggrediscono i vigili e i passanti che riprendono la scena - Due fratelli, titolari di un bar a Catania, sono stati protagonisti di un’aggressione contro due agenti della polizia municipale a seguito di una multa per un’auto parcheggiata in divieto di ... (blitzquotidiano.it)