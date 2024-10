Nuovo passo falso casalingo dei ragazzi allenati da Claudio Terzi. Primavera, inatteso ko col Cosenza (Di domenica 27 ottobre 2024) spezia 0 Cosenza 2 SPEZIA: Mosti, Nicolai, Ebano (46’ Fantinati), Piccioli, Martinelli, Bertoncini, Tognoni (65’ Brio), Marchini (78’ Lorenzelli), Fontanarosa (65’ Di Giorgio), Ferrazza, Viola (46’ Franchetti Rosada). (A disp.: Leonardo, Rolla, Piras, Kalushi, Insignito, Felici, Vannucci). All. Terzi. Cosenza: De Franceschi, Cioffredi, Riga, Lanzillotta, Touadi, Barone, Silvestri, Delicato (54’ Machi), Colasurdo (54’ Roseti, 75’ Pagni), Ragone (88’ De Luca), Perricci (75’ Gabriele). (A disp.: Baldi, Pellegrino, Bonofiglio, Lombardi). All. Belmonte. Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore. Reti: 57’ Roseti, 79’ Ragone. LA SPEZIA – Inattesa sconfitta casalinga della Primavera aquilotta di mister Claudio Terzi contro il Cosenza. Sport.quotidiano.net - Nuovo passo falso casalingo dei ragazzi allenati da Claudio Terzi. Primavera, inatteso ko col Cosenza Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) spezia 02 SPEZIA: Mosti, Nicolai, Ebano (46’ Fantinati), Piccioli, Martinelli, Bertoncini, Tognoni (65’ Brio), Marchini (78’ Lorenzelli), Fontanarosa (65’ Di Giorgio), Ferrazza, Viola (46’ Franchetti Rosada). (A disp.: Leonardo, Rolla, Piras, Kalushi, Insignito, Felici, Vannucci). All.: De Franceschi, Cioffredi, Riga, Lanzillotta, Touadi, Barone, Silvestri, Delicato (54’ Machi), Colasurdo (54’ Roseti, 75’ Pagni), Ragone (88’ De Luca), Perricci (75’ Gabriele). (A disp.: Baldi, Pellegrino, Bonofiglio, Lombardi). All. Belmonte. Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore. Reti: 57’ Roseti, 79’ Ragone. LA SPEZIA – Inattesa sconfitta casalinga dellaaquilotta di mistercontro il

