"Non si capacita della motivazione". Per l'assassino di Sara chiesto il supporto psicologico (Di domenica 27 ottobre 2024) Non c'è ancora il movente per la morte di Sara Centelleghe: il suo assassino, coetaneo, al pm ha detto di non sapere perché ha ucciso Ilgiornale.it - "Non si capacita della motivazione". Per l'assassino di Sara chiesto il supporto psicologico Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non c'è ancora il movente per la morte diCentelleghe: il suo, coetaneo, al pm ha detto di non sapere perché ha ucciso

