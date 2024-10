Migranti, Noury (Amnesty): “Egitto Paese sicuro? Qualche italiano ci è morto…” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Cos’è successo in Albania? Abbiamo assistito all’ennesimo tentativo di esternalizzare quello che non è un problema, ma una questione, in spregio alle norme più elementari del diritto internazionale”. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, a margine della ‘Marcia per l’umanità’, il 10° memorial organizzato in ricordo di Stefano Cucchi. “Questo accordo con l’Albania è viziato da un fatto in origine e cioè l’idea che ci sia una lista di paesi sicuri dai quali non c’è alcun motivo per fuggire”, denuncia Noury, secondo cui “l’idea che ci siano Stati come l’Egitto e la Tunisia all’interno di questo elenco di paesi sicuri è semplicemente una follia. Non si può pensare che l’Egitto sia un Paese sicuro perché c’è Qualche italiano che ci va in vacanza. C’è stato anche Qualche italiano che ci è morto, e non era in vacanza”, conclude. Lapresse.it - Migranti, Noury (Amnesty): “Egitto Paese sicuro? Qualche italiano ci è morto…” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Cos’è successo in Albania? Abbiamo assistito all’ennesimo tentativo di esternalizzare quello che non è un problema, ma una questione, in spregio alle norme più elementari del diritto internazionale”. Così Riccardo, portavoce diItalia, a margine della ‘Marcia per l’umanità’, il 10° memorial organizzato in ricordo di Stefano Cucchi. “Questo accordo con l’Albania è viziato da un fatto in origine e cioè l’idea che ci sia una lista di paesi sicuri dai quali non c’è alcun motivo per fuggire”, denuncia, secondo cui “l’idea che ci siano Stati come l’e la Tunisia all’interno di questo elenco di paesi sicuri è semplicemente una follia. Non si può pensare che l’sia unperché c’èche ci va in vacanza. C’è stato ancheche ci è morto, e non era in vacanza”, conclude.

