Longoria paragona il Marsiglia alla Roma per la passione, ma El Pais pensa che sia più simile al Napoli (Di domenica 27 ottobre 2024) La sfida di questa sera tra il Marsiglia e il Psg è sicuramente una sfida molto calda. El Pais oggi ha provato ad analizzare il tifo di Marsiglia, “è una città complessa, multiculturale e, a volte, profondamente ferita dalle sue disuguaglianze. Un nord povero e un sud ricco, le cui differenze si dissolvono quasi esclusivamente in una sorta di catalizzatore emotivo per la città”. Il quotidiano spagnolo ha intervistato il presidente Longoria che con i suoi 34 anni, fu il più giovane presidente di una squadra di calcio europea, che ha spiegato perché Marsiglia-Psg è così attesa: «ci sono poche partite in Europa che scatenano tanta passione. C’è questo sentimento di appartenenza marsigliese, di giocare in casa contro la capitale. Fa parte del DNA, puoi rendere orgoglioso il tuo popolo. Ilnapolista.it - Longoria paragona il Marsiglia alla Roma per la passione, ma El Pais pensa che sia più simile al Napoli Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La sfida di questa sera tra ile il Psg è sicuramente una sfida molto calda. Eloggi ha provato ad analizzare il tifo di, “è una città complessa, multiculturale e, a volte, profondamente ferita dalle sue disuguaglianze. Un nord povero e un sud ricco, le cui differenze si dissolvono quasi esclusivamente in una sorta di catalizzatore emotivo per la città”. Il quotidiano spagnolo ha intervistato il presidenteche con i suoi 34 anni, fu il più giovane presidente di una squadra di calcio europea, che ha spiegato perché-Psg è così attesa: «ci sono poche partite in Europa che scatenano tanta. C’è questo sentimento di appartenenza marsigliese, di giocare in casa contro la capitale. Fa parte del DNA, puoi rendere orgoglioso il tuo popolo.

