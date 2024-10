Liguria al voto con l'allerta arancione: spostati alcuni seggi a rischio allagamento (Di domenica 27 ottobre 2024) Timori per l'ondata maltempo, ma le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente. Disperso un uomo di 62 anni ad Arenzano: proseguono le ricerche Ilgiornale.it - Liguria al voto con l'allerta arancione: spostati alcuni seggi a rischio allagamento Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Timori per l'ondata maltempo, ma le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente. Disperso un uomo di 62 anni ad Arenzano: proseguono le ricerche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni: Bucci al seggio, 'ogni voto può fare la differenza' - "Oggi e domani decidiamo chi amministrerà la nostra Liguria. Votare è un'espressione di democrazia e libertà , ogni voto può fare la differenza. (ANSA) ... (ansa.it)

Elezioni Liguria, primo giorno del voto. Urne aperte, alcuni seggi spostati per maltempo - Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in Liguria si vota per l’elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del ... (iltempo.it)

Liguria al voto, seggi aperti oggi e domani. Sfida Bocci-Orlandi - AGI -- Seggi aperti in Liguria per le elezioni regionali che si svolgeranno regolarmente oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dopo le dimissioni di luglio da parte di Giovanni Toti, coinvolt ... (msn.com)

Liguria al voto con l'allerta arancione: spostati alcuni seggi a rischio allagamento - Timori per l'ondata maltempo, ma le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente. Disperso un uomo di 62 anni ad Arenzano: proseguono le ricerche ... (ilgiornale.it)