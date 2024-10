Gqitalia.it - Le auto di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 ci riportano dritti dritti agli anni '80

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledella seriel'- La883 rappresentano un perfetto spaccato‘80. La serie in otto puntate che sta andando in onda in esclusiva su Sky, racconta la883, concentrandosi soprattutto sulle fasi iniziali, ovvero dal momento in cui Max Pezzali e Mauro Repetto si conoscono fino ai loro primi successi’90. Il regista è Sydney Sibilia e gli attori principali, ovvero quelli che interpretano Pezzali e Repetto sono rispettivamente l’esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. I futuri 883 si conoscono durante il terzo anno delle superiori e per la maggior parte del tempo vanno in giro con il motorino, in particolare con un Piaggio Sì, ovvero l'esponente più famoso della categoria dei cosiddetti “tuboni”.