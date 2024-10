La sindaca Giorgia Bedin inaugura il bar ristorante Con Sapore (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, ha tagliato il nastro del nuovo bar ristorante “Con Sapore” inaugurato oggi al centro commerciale Airone. Era presente l'amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il parroco don Alessandro Fusari ha impartito la benedizione ai presenti. Il Padovaoggi.it - La sindaca Giorgia Bedin inaugura il bar ristorante Con Sapore Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Sindaco di Monselice,, ha tagliato il nastro del nuovo bar“Conto oggi al centro commerciale Airone. Era presente l'amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Il parroco don Alessandro Fusari ha impartito la benedizione ai presenti. Il

