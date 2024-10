Gaeta.it - Intensificati i controlli sulla commercializzazione dei prodotti ittici nell’hinterland romano

(Di domenica 27 ottobre 2024) , l'attenzione si focalizzadei. La Guardia Costiera di Roma-Fiumicino e quella di Ostia stanno attuando un'operazione di verifica mirata, rivolgendosi in particolare al commercio all'ingrosso. Le recenti ispezioni sono una risposta diretta alle preoccupazioni legate alla qualità e alla tracciabilità deiche arrivano sulle tavole dei cittadini. L'obiettivo è garantire la legalità e la sicurezza alimentare, tutelando in questo modo sia i consumatori che gli operatori economici del settore. Inei centri di distribuzione Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio due grossi centri di distribuzione nel X Municipio, un'area molto attiva per ladi