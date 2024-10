In Antimafia si discuterà dell'inchiesta sui dati rubati (Di domenica 27 ottobre 2024) La commissione Antimafia discuterà dell'inchiesta sui dati rubati della Procura di Milano. Martedì l'ufficio di presidenza della commissione si riunirà e deciderà se acquisire gli atti dell'inchiesta. I magistrati hanno rilevato che la banda di spie, che ha carpito una mole impressionante di informazioni da banche dati nazionali compresi file classificati, gode "di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quello della criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri". Quotidiano.net - In Antimafia si discuterà dell'inchiesta sui dati rubati Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) La commissionesuia Procura di Milano. Martedì l'ufficio di presidenzaa commissione si riunirà e deciderà se acquisire gli atti. I magistrati hanno rilevato che la banda di spie, che ha carpito una mole impressionante di informazioni da banchenazionali compresi file classificati, gode "di appoggi di alto livello, in vari ambienti, anche quelloa criminalità mafiosa e quello dei servizi segreti, pure stranieri".

