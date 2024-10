Giornata della prevenzione sanitaria, più di duemila presenze a Villa Dante (Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre duemila presenze a Villa Dante per la quinta edizione della Giornata della prevenzione sanitaria promossa dalla III municipalità presieduta da Alessandro Cacciotto in sinergia con l' amministrazione comunale ed il supporto della Messina Social City.A coordinare l' imponente Messinatoday.it - Giornata della prevenzione sanitaria, più di duemila presenze a Villa Dante Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Oltreper la quinta edizionepromossa dalla III municipalità presieduta da Alessandro Cacciotto in sinergia con l' amministrazione comunale ed il supportoMessina Social City.A coordinare l' imponente

