Georgia, appello dell'ex presidente Saakashvili alla protesta

(Di domenica 27 ottobre 2024) L'exe leader'opposizioneno Mikheil, al momento in detenzione in una clinica penitenziaria a Tbilisi, che guidò l'incruenta Rivoluzionee Rose nel 2003, ha fattore in massa dopo le contestate elezioni legislative. "Ovviamente nessuno dovrebbe entrare in Parlamento! Ora è il momentoe proteste di massa. Dobbiamo mostrare al mondo che stiamo lottando per la libertà e che siamo un popolo che non tollererà l'ingiustizia", ;;ha scritto su Facebook.