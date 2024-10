Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: imprenditore spendeva 400mila euro l'anno per colpire nemici

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - C'è chi spende anchepur dii ''. E' uno dei dettagli che emerge nell'inchiesta della procura di Milano sulla presunta associazione che attraverso la società Equalize, a pochi passi dal Duomo, mirava a fornire o creare dossieraggi illegali su imprese e volti noti. Negli atti compare Lorenzo Sbraccia, "'' romano privo di scrupoli e ossessivamente proiettato verso l'acquisizione abusiva e illecita di informazioni riservate e segrete, da utilizzare per salvaguardare se stesso e i propri affari nonché perquelli che ritiene essere sui. Per ottenerle, assicura al gruppo di via Pattari profitti annui pari a una cifra superiore a 400.000, somma che all'evidenza rappresenta una fetta importante degli utili conseguiti da Equalize srl" si legge negli atti dell'inchiesta.