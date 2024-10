Liberoquotidiano.it - Fratelli Menendez, la serie Netflix riapre il caso: perché possono essere scarcerati

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unaclamorosa sue soprattutto il clamore mediatico che l'ha accompagnata sono stati in grado di dare la svolta a un processo per duplice omicidio avvenuto quasi quaranta anni fa. Sappiamo bene quanto l'opinione pubblica e soprattutto le pressioni siano cruciali nei processi, in questolo scossone è davvero senza precedenti. La storia è quella degli ormai famosissimi, condannati all'ergastolo per aver ucciso i genitori negli anni Ottanta. Lyle e Erik sono detenuti da 35 anni in carcere per omicidio ma ora il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascon, ha annunciato che chiederà che venga rivista la condanna per i due, condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per il delitto datato 1989. Si apre così la possibilità di una loro scarcerazione.