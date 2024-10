Emozionante pareggio nel derby d’Italia: Inter e Juventus si dividono la posta con un clamoroso 4-4 (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La sfida tra Inter e Juventus, conosciuta come “derby d’Italia”, ha deluso ogni previsione, regalando ai tifosi una partita ricca di emozioni. In un pomeriggio che ha visto il campo di San Siro diventare teatro di un vibrante confronto, le due squadre hanno dato vita a una gara che sarà ricordata per l’alta intensità e il numero di reti. Un finale inaspettato, che ha visto la Juventus recuperare lo svantaggio, lasciando entrambe le formazioni con un punto a testa. Ma quali sono stati i momenti salienti di questa avvincente partita? Un primo tempo scoppiettante e ricco di colpi di scena In avvio di gara, l’atmosfera è palpabile con gli stadi affollati di fan ansiosi di sostenere le loro squadre. La partita si accende rapidamente, e già al quindicesimo minuto, l’Inter è costretta a subire il primo colpo. Gaeta.it - Emozionante pareggio nel derby d’Italia: Inter e Juventus si dividono la posta con un clamoroso 4-4 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La sfida tra, conosciuta come “”, ha deluso ogni previsione, regalando ai tifosi una partita ricca di emozioni. In un pomeriggio che ha visto il campo di San Siro diventare teatro di un vibrante confronto, le due squadre hanno dato vita a una gara che sarà ricordata per l’alta intensità e il numero di reti. Un finale inaspettato, che ha visto larecuperare lo svantaggio, lasciando entrambe le formazioni con un punto a testa. Ma quali sono stati i momenti salienti di questa avvincente partita? Un primo tempo scoppiettante e ricco di colpi di scena In avvio di gara, l’atmosfera è palpabile con gli stadi affollati di fan ansiosi di sostenere le loro squadre. La partita si accende rapidamente, e già al quindicesimo minuto, l’è costretta a subire il primo colpo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pioggia di gol in Inter-Juventus : Yildiz rovina i piani di Inzaghi - Spettacolo, difese ballerine e tanti episodi da analizzare: pioggia di gol in Inter-Juventus, Zielinski fa doppietta e Yildiz risponde Show a San Siro, con azioni da una parte e dall’altra. Non ci si ferma un attimo. Inter-Juventus si sblocca ... (Calciomercato.it)

PAGELLE E TABELLINO INTER-JUVENTUS 4-4 : Conceicao indiavolato - Lautaro stecca - Voti, pagelle e tabellino di Inter-Juventus, big match del ‘Meazza’ valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Girandola di emozioni nel Derby d’Italia e pirotecnico 4-4 tra Inzaghi e Thiago Motta Spettacolo e ‘folle’ 4-4 al Meazza tra ... (Calciomercato.it)

Derby d’Italia da urlo: Inter e Juve fanno 4-4 - Il Derby d’Italia non ha un vincitore: a San Siro finisce 4-4 in un match spettacolare. A vincere stasera, è lo spettacolo offerto da nerazzurri e bianconeri, ma anche il Napoli che allunga in testa a ... (interris.it)

Tra Inter e Juve emozioni e gol nel derby d’Italia più pazzo di sempre: finisce 4-4, il Napoli ringrazia - Un primo tempo pazzesco, con il gol di Zielinski su rigore, prima dell’uno-due in 7 minuti di Vlahovic e Weah. Poi Mkhitaryan e ancora Zielinski dal dischetto con Inter e Juve che vanno al riposo sul ... (fanpage.it)

Top & Flop di Monopoli-Trapani - Incredibile pareggio tra Monopoli e Trapani al termine di una sfida emozionante. Pareggio beffa per i siciliani che erano in vantaggio di due reti ma l'entrata in campo di Vazquez cambia tutto ... (tuttoc.com)

DIRETTA Serie A, Parma-Empoli: formazioni ufficiali LIVE - Calciomercato.it seguirà in tempo reale Parma-Empoli, lunch match della nona giornata di Serie In attesa del derby d’Italia Inter-Juventus, il palinsesto domenicale della nona giornata di campionato p ... (informazione.it)