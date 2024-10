Elezioni in Giappone, la coalizione del premier Ishiba perderà la maggioranza (Di domenica 27 ottobre 2024) Duro colpo alle Elezioni in Giappone per il partito conservatore del primo ministro Shigeru Ishiba: secondo la tv pubblica nipponica Nhk, la sua coalizione perderà la maggioranza in Parlamento dopo il voto. Secondo gli exit poll, il Partito liberaldemocratico di Ishiba non riuscirà a mantenere i suoi 247 seggi su 465 alla Camera bassa, la più potente del partito bicamerale Giapponese. Ishiba è entrato in carica il 1° ottobre, sostituendo Fumio Kishida, che si è dimesso dopo non essere riuscito a placare l’opinione pubblica sulle diffuse pratiche di fondi neri tra i legislatori del Partito Liberal Democratico. Ishiba ha immediatamente ordinato un’elezione lampo, nella speranza di raccogliere consensi sfruttando la sua immagine schietta e riformista, ma il piano non ha portato i frutti sperati. Lapresse.it - Elezioni in Giappone, la coalizione del premier Ishiba perderà la maggioranza Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Duro colpo alleinper il partito conservatore del primo ministro Shigeru: secondo la tv pubblica nipponica Nhk, la sualain Parlamento dopo il voto. Secondo gli exit poll, il Partito liberaldemocratico dinon riuscirà a mantenere i suoi 247 seggi su 465 alla Camera bassa, la più potente del partito bicameralese.è entrato in carica il 1° ottobre, sostituendo Fumio Kishida, che si è dimesso dopo non essere riuscito a placare l’opinione pubblica sulle diffuse pratiche di fondi neri tra i legislatori del Partito Liberal Democratico.ha immediatamente ordinato un’elezione lampo, nella speranza di raccogliere consensi sfruttando la sua immagine schietta e riformista, ma il piano non ha portato i frutti sperati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giappone al voto. Ldp perde la maggioranza. Il premier Ishiba ammette: "Giudizio severo dagli elettori" - Gli exit poll segnalano la "sconfitta" per il primo partito, sarà lo spoglio a definire se la coalizione con Komeito possa mantenere i numeri ... (huffingtonpost.it)

Giappone: exit poll castigano il premier uscente. Soglia 200 seggi in bilico - Giappone: exit poll parlano di disastro per il Partito Liberale Democratico. (tradingonline.com)

Elezioni in Giappone, dagli exit…" - Elezioni in Giappone, dagli exit poll duro colpo al premier Ishiba: il suo partito perde la maggioranza. E ora dovrà cercare di allargare la sua coalizione per includere i partiti di opposizione più p ... (informazione.it)

Giappone al voto domenica per la Camera bassa: a rischio sconfitta la coalizione LDP-Komeito, in carica da decenni - Potrebbero stupire le elezioni generali che si svolgeranno in Giappone domenica, dove si adombra una pesante sconfitta per la coalizione LDP – Komeito (Soka Gakkai), in carica da infinitamente lunghi ... (ilfattoquotidiano.it)