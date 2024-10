Eleonora Giorgi a un anno dal tumore: “Ho lo stesso male di Paola Marella, mi sento fortunata” (Di domenica 27 ottobre 2024) L'attrice, ospite a Verissimo, lascia in lacrime Silvia Toffanin e racconta la sua battaglia: "Siamo stati fortunati perché con questa patologia non sempre si arriva a un anno di vita, penso alla cara Paola Marella". Fanpage.it - Eleonora Giorgi a un anno dal tumore: “Ho lo stesso male di Paola Marella, mi sento fortunata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'attrice, ospite a Verissimo, lascia in lacrime Silvia Toffanin e racconta la sua battaglia: "Siamo stati fortunati perché con questa patologia non sempre si arriva a undi vita, penso alla cara".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eleonora Giorgi a un anno dal tumore: “Ho lo stesso male di Paola Marella, mi sento fortunata” - Eleonora Giorgi, infatti, ha lo stesso male di Paola Marella. Lo ha sottolineato lei stessa: "In una condizione così estrema, io sperimento qualcosa di nuovo". È successo nell'anno più glorioso per me ... (fanpage.it)

Eleonora Giorgi: «Se morirò al mio nipotino devono dirgli che sono un angelo» - Eleonora Giorgi ha compiuto lo scorso 21 ottobre 71 anni. Una vita, la sua, tutt'altro che semplice: dai divorzi alla dipendenza dall'eroina, fino alla scoperta alcuni mesi fa di un tumore ... (ilgazzettino.it)

Eleonora Giorgi, il tumore e il farmaco sperimentale: «Spero di provarne uno, la chemioterapia è molto dura». Silvia Toffanin in lacrime - Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo per dare alcuni aggiornamenti a Silvia Toffanin sulla sua lotta contro il tumore al pancreas. (msn.com)

Eleonora Giorgi a Verissimo con i figli: «Non so quanto mi resta, ma ora sono libera. Se morirò al mio nipotino devono dirgli che sono un angelo» - Eleonora Giorgi ha compiuto lo scorso 21 ottobre 71 anni. Una vita, la sua, tutt'altro che semplice: dai divorzi alla dipendenza dall'eroina, fino alla scoperta alcuni mesi fa di un tumore al pancreas ... (msn.com)