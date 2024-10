Due ragazzine di 13 anni investite a Giugliano, ferite in codice rosso al Santobono (Di domenica 27 ottobre 2024) Incidente stradale in via Roma a Giugliano in Campania. Lo scooter ha travolto le ragazzine che attraversavano la strada. Fanpage.it - Due ragazzine di 13 anni investite a Giugliano, ferite in codice rosso al Santobono Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Incidente stradale in via Roma ain Campania. Lo scooter ha travolto leche attraversavano la strada.

