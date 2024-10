Di Gregorio: «Juventus andrà lontano. Grandissima reazione!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Michele Di Gregorio è stato tra i migliori in campo di Inter-Juventus, ha commentato dopo il match il pareggio di San Siro su Sky Sport. ALTO LIVELLO – Michele Di Gregorio si dice soddisfatto della partita della sua Juventus contro l’Inter a San Siro: «Sicuramente è brutto subire 4 gol, sono tanti. L’importante è stata la reazione della squadra. Credo che la Juventus abbia tanto carattere, lo ha dimostrato ancora e possiamo continuare con questo atteggiamento che ci porterà lontano» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Di Gregorio: «Juventus andrà lontano. Grandissima reazione!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - Di Gregorio: «Juventus andrà lontano. Grandissima reazione!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Michele Diè stato tra i migliori in campo di Inter-, ha commentato dopo il match il pareggio di San Siro su Sky Sport. ALTO LIVELLO – Michele Disi dice soddisfatto della partita della suacontro l’Inter a San Siro: «Sicuramente è brutto subire 4 gol, sono tanti. L’importante è stata ladella squadra. Credo che laabbia tanto carattere, lo ha dimostrato ancora e possiamo continuare con questo atteggiamento che ci porterà» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Di: «!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

