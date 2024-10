Inter-news.it - De Vrij: «Voglia di fare bella prestazione! Juventus forte non solo dietro»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Deè intervenuto prima del fischio d’inizio del derby d’Italia Inter-, sfida valevole per la nona giornata di Serie A che si disputerà a San Siro alle ore 18. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN GRANDE PARTITA – Stefan deparla così prima di Inter-: «Soprattutto sono qui con tantissima, è una grandissima partita per noi, c’è tantadiun’ottimae un’ottima partita. La difesa della? Penso che sia chiaro che lasta facendo un’ottima fase difensiva, nonma ha tanti giocatori di qualità e lavora come squadra. Si vede dai gol subiti, ma noi sappiamo la nostra forza, giochiamo con molta mobilità e cercheremo dimale. Vlahovic? Uno dei migliori attaccanti, ha ottimi movimenti in area, soprattutto basta mezza occasione, ha molta forza e bisogna lavorare bene di squadra per difenderci».