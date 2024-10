Cosa avevano mangiato Silvia morta a 44 anni dopo la cena col fidanzato lui gravissimo La scoperta dei medici

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Choc in Italia: poche ore fa una donna di 44è stata trovatanella sua abitazione, ricoverato invece in gravi condizioni il. Come riporta Il Tirreno, la donna si è sentita male nella notte. Ilha chiamato i soccorritori, indicando come possibile causa proprio i funghi mangiati la sera precedente e raccolti nei boschi. All'arrivo dei soccorritori, la donna era priva di vita. La tragedia è avvenuta a Propata, nel Genovese. A quanto pare la 44enne e ilraccolto i funghi insieme vicino casa la sera prima. Sempre secondo Il Tirreno, "l'uomo avrebbe detto di averli scambiati per colombine, ma erano amanita phalloides". Si tratta di funghi molto velenosi. Secondo quanto aggiunge Primo Canale, la vittima si chiamavaRossi.