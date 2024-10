Cagliari vs Bologna: le probabili formazioni (Di domenica 27 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre sono appaiate in classifica ed hanno bisogno di punti per mettere nel mirino i loro rispettivi obiettivi. Cagliari vs Bologna si giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso l’Unipol Arena. Cagliari VS Bologna: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi hanno voglia di mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta di Udine nell’ultima uscita di campionato, anche perchè c’era stata una ripresa dopo l’inizio difficile con 7 punti in tre partite, tra cui il pareggio sul campo della Juventus. L’obiettivo è ripartire subito per mantenere a debita distanza la zona retrocessione. Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Bologna: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre sono appaiate in classifica ed hanno bisogno di punti per mettere nel mirino i loro rispettivi obiettivi.vssi giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18.30 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi hanno voglia di mettersi immediatamente alle spalle la sconfitta di Udine nell’ultima uscita di campionato, anche perchè c’era stata una ripresa dopo l’inizio difficile con 7 punti in tre partite, tra cui il pareggio sul campo della Juventus. L’obiettivo è ripartire subito per mantenere a debita distanza la zona retrocessione.

cagliari vs bologna probabili

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Cagliari vs Bologna | le probabili formazioni

Verso Cagliari Bologna, un ex rossoblù in dubbio per la gara di martedì - Verso Cagliari Bologna, tra gli emiliani rimane in dubbio un ex rossoblù: possibile assenza per la gara di martedì all’Unipol Domus Si affronteranno, martedì alle 18:30 all’Unipol Domus, Cagliari e ... (cagliarinews24.com)

Verso Cagliari Bologna, gli indisponibili tra le fila degli emiliani di Italiano - Verso Cagliari Bologna, gli indisponibili tra le fila degli emiliani guidati da Vincenzo Italiano: la lista degli infortunati Nonostante la pausa forzata dal rinvio della gara contro il Milan, ci sara ... (cagliarinews24.com)

Qui Casteldebole – Aebischer out 45 giorni. A Cagliari torna Castro - Altri due stop in questi giorni in casa Bologna. Di Michel Aebischer è stato detto l'altro giorno, operazione lunedì per una ernia inguinale, 45 giorni di stop secondo Stadio, mentre da Birmingham è u ... (tuttobolognaweb.it)

Le probabili formazioni della 9° giornata di Serie A - Udinese-Cagliari (venerdì, ore 18:30) UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Brenner, Lovric; Lucca CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, ... (msn.com)