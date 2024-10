Terzotemponapoli.com - Bagnaia vince una gara quasi di off-shore

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Peccoce la fa. Sull’acqua caduta copiosa in Thailandia,a Buriram. Il campione del mondo in carica parte subito bene alzando verso gli altri piloti l’onda creata dalla sua gomma posteriore. Gli risponde però bene un fenomeno del bagnato, Mark Marquez. Subito a ruota il primo nella classifica iridata Martin che, nonostante la buona partenza, va lungo in una curva già nei primi giri. Di seguito quanto evidenziato da Terzotemponapoli.e il duello con Marquez Il campione della Rossa di Borgo Panigale nella prima metà dideve vedersela proprio con lo spagnolo Marquez che, almeno in un paio di tentativi, gli mette mezza moto davanti. Tuttavia il piemontese non è solo per caso il campione in carica. Resiste al buon Mark che, al giro numero 13, perde la sua due ruote. Da quel momento è dominio assoluto di Pecco.