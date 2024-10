Thesocialpost.it - Ardea, incidente mortale a Tor San Lorenzo: morto 17enne di Pomezia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un tragicosi è verificato nella serata di sabato 26 ottobre ad, nel quartiere di Tor San. Lo scontroha avuto luogo in via delle Pinete, coinvolgendo un’auto e una moto, e ha visto la morte di un giovane di 17 anni residente a.Leggi anche: Rimini, finto maresciallo in divisa truffa anziana: furto da 100mila euro Il drammaticoè avvenuto intorno alle 22, in un incrocio noto per la sua pericolosità, nel punto in cui il lungomare si incrocia con viatina, vicino al supermercato Tigre. Attualmente, la dinamica dell’rimane incerta, e saranno le autorità a chiarire cosa sia accaduto tra la Fiat Panda e lo scooter. Sul luogo sono prontamente giunti i carabinieri e i sanitari del 118, che purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso del giovane motociclista.