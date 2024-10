"Altri 15 giorni, poi può venire già tutto": tam tam impazzito, la Germania col fiato sospeso (Di domenica 27 ottobre 2024) Altre due settimane attaccati a un filo? Il governo tedesco rischia di non arrivare alla fine della legislatura, cioè al settembre del 2025. A pesare su un'economia già in crisi è la prossima legge di bilancio. A metà novembre, infatti, come ricorda Italia Oggi, scade l'ultimo termine per approvare il bilancio preventivo per l'anno prossimo, ma verdi, liberali e socialdemocratici non sembrano riuscire a trovare una quadra su nulla. E se una di queste forze decidesse di uscire dalla maggioranza, provocherebbe una crisi irreparabile. In questo scenario, il presidente della Repubblica Frank- Walter Steinmeier potrebbe evitare elezioni anticipate formando una nuova maggioranza con cristianodemocratici e socialdemocratici. Tuttavia, il leader della Cdu/Csu, Friedrich Merz, potrebbe non accettare di entrare nella coalizione in condizioni di inferiorità rispetto alla Spd. Liberoquotidiano.it - "Altri 15 giorni, poi può venire già tutto": tam tam impazzito, la Germania col fiato sospeso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Altre due settimane attaccati a un filo? Il governo tedesco rischia di non arrivare alla fine della legislatura, cioè al settembre del 2025. A pesare su un'economia già in crisi è la prossima legge di bilancio. A metà novembre, infatti, come ricorda Italia Oggi, scade l'ultimo termine per approvare il bilancio preventivo per l'anno prossimo, ma verdi, liberali e socialdemocratici non sembrano riuscire a trovare una quadra su nulla. E se una di queste forze decidesse di uscire dalla maggioranza, provocherebbe una crisi irreparabile. In questo scenario, il presidente della Repubblica Frank- Walter Steinmeier potrebbe evitare elezioni anticipate formando una nuova maggioranza con cristianodemocratici e socialdemocratici. Tuttavia, il leader della Cdu/Csu, Friedrich Merz, potrebbe non accettare di entrare nella coalizione in condizioni di inferiorità rispetto alla Spd.

