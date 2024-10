Gaeta.it - Un viaggio gastronomico esclusivo: tour mondiale con sake e la cucina di Alain Ducasse

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo della gastronomia, alcuni eventi riescono a catturare l’attenzione di esperti e appassionati. Uno di questi è ilorganizzato dalla Yamanashi Meijo’s Shichiken, in collaborazione con lo Chef Maestro, che promette un’esperienza culinaria senza precedenti. Questa iniziativa speciale prevede una serie di cene esclusive che uniscono ilgiapponese e lad’elite diin luoghi selezionati in sette città del mondo. Il primo appuntamento si terrà il 22 ottobre 2024 a Tokyo, per poi proseguire in Thailandia, Italia, Monaco, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, offrendo ai partecipanti un assaggio delle delizie culinarie di un’arte gastronomica raffinata e innovativa.