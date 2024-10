Ilrestodelcarlino.it - Turismo tra bagnini e mucillagine

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì vi è stato il primo incontro, ufficiale, tra la Consulta per il, che vede come coordinatori Umberto Scartozzi e Ilenia Illuminati. Per l’amministrazione comunale è intervenuto il vice sindaco e assessore alLorenzo Rossi e il sindaco Alessandro Rocchi. La prima impressione che si è avuta è che sulla Consulta c’è ancora molto da lavorare per arrivare a un gruppo coeso, con le idee chiare e un ordine del giorno da portare in discussione con gli amministratori. Le problematiche, però, sono venute fuori e sono state affrontate. Tra gli argomenti, la questione del salvataggio a mare che tanto ha tenuto banco negli scorsi mesi per capire come regolamentarlo al meglio.