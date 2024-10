Tre arresti per tentato furto in villa: l’operazione dei Carabinieri di Monterotondo (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I Carabinieri di Monterotondo hanno portato a termine un’importante operazione nel pomeriggio di ieri, arrestando tre persone coinvolte in un tentativo di furto all’interno di una villa. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di prevenire un reato che avrebbe potuto avere ripercussioni gravi per la vittima. Tra i fermati, due giovani di 18 e 19 anni e un uomo di 41 anni, sono emerse motivazioni che rivelano profonde difficoltà personali e economiche. L’intervento tempestivo dei Carabinieri La centrale operativa dei Carabinieri ha ricevuto una segnalazione che ha attivato subito la Sezione Radiomobile. Gaeta.it - Tre arresti per tentato furto in villa: l’operazione dei Carabinieri di Monterotondo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Idihanno portato a termine un’importante operazione nel pomeriggio di ieri, arrestando tre persone coinvolte in un tentativo diall’interno di una. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di prevenire un reato che avrebbe potuto avere ripercussioni gravi per la vittima. Tra i fermati, due giovani di 18 e 19 anni e un uomo di 41 anni, sono emerse motivazioni che rivelano profonde difficoltà personali e economiche. L’intervento tempestivo deiLa centrale operativa deiha ricevuto una segnalazione che ha attivato subito la Sezione Radiomobile.

