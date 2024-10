Ilnapolista.it - Thiem dopo il ritiro: «Non è salutare giocare a tennis così tanto, il corpo non regge»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilta austriaco Dominic, che pochi giorni fa ha annunciato ildalun infortunio al polso, ha parlato al Guardian delle condizioni deiti per i troppi tornei giocati ogni anno.: «Non è» Le sue dichiarazioni in merito: «Sono cresciuto con questo stile di allenamento molto intenso. È stato fisicamente molto impegnativo. Ma negli ultimi due anni, è stato difficile tenere il passo. Il polso non era in grado dire tante partite, e anche le altre parti delnon rispondevano più bene. Penso che il modo in cui facciamo questo sport non siae, a un certo punto, una o più parti delsi rompono. Si può vedere con quasi tutti i giocatori, non c’è nessun giocatore che arriva senza infortuni a fine carriera». Era l’unico che riusciva a battere Federer, Nadal e Djokovic Federer, certo.