Uominiedonnenews.it - Tempesta d’Amore Anticipazioni Puntate Tedesche: Christoph Ricatta Katja!

(Di sabato 26 ottobre 2024)lancia un aut-aut aper impossessarsi delle azioni di Markus Schwarzbach!: Alexandra scopre l’intrigo contro Markus di Christoph e si schiera a favore delle Neubach! In Tanzania, nasce la dolcissima Nala Saalfeld! La trama della ventesima stagione di Sturm der Liebe, in onda in Germania, si fa sempre più avvincente ed intrigante! Lesullepreannunciano grandi novità! Sappiamo che Christoph scoprirà che Maxi lo ha avvelenato per impedirgli di partecipare ad una importantissima riunione.