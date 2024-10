Quotidiano.net - Svolta al Sinodo dei vescovi, “via libera alle donne nei ruoli guida della Chiesa”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ottobre 2024 – Non ci sono ostacoli alla presenza dineiall’interno. E, anche se il nodo specifico del diaconato femminile resta affidato al disbrigo del gruppo di studio voluto dal Pontefice, la questione “rimane aperta” e merita di essere approfondita. Per la prima volta nella storia deldeinon ci sarà un’esortazione apostolica post sinodale del Papa. Bergoglio rinuncia a scriverla. Tradotto, il Documento finale dell’assise sulla sinodalità, approvato stasera in Aula Paolo VI, diviene immediatamente operativo. Comprese le indicazioni che muovono verso una piena parità di genere e sono maturate in seno un’istituzione, quella sinodale, che quest’anno ha visto proprio un calo del numero dicon diritto di voto rispetto al 2023 (9% del totale contro 14%).