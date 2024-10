Spazionapoli.it - Rinnovo e sfida al Milan, Meret allo scoperto in conferenza: ha parlato anche dello Scudetto

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alexha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dellastampa post gara di Napoli – Lecce: tanti i temi trattati dall’estremo difensore friulano. Una vittoria sofferta, ma il Napoliquesta volta porta a casa i tre punti e blinda il primo posto in attesa della prossima partita del campionato di Serie A, contro il. Decisiva, contro il Lecce, la rete di Giovanni Di Lorenzo, che ai microfoni di DAZN ha avuto modo di parlaredell’incrocio contro il Diavolo (qui l’intervista). A parlarne è statoAlex, che oggi è tornato in campo dal primo minuto dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. L’estremo difensore ex SPAL ha rilasciato alcune dichiarazioni nellastampa post Napoli – Lecce, parlando dellaai rossoneri madella sua situazione contrattuale.