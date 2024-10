Quarto Grado: caso Liliana Resinovich, esclusivi dettagli (Di sabato 26 ottobre 2024) Quarto Grado: scambio di messaggi via WhatsApp tra Lilly e Claudio Nel corso della puntata di “Quarto Grado” – in onda questa sera, venerdì 25 ottobre, su Retequattro – verrà proposta un’esclusiva sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Si tratta di un intenso scambio di messaggi via WhatsApp tra Lilly e Claudio Sterpin, che confermano la storia tra i due: sfiorano i 600 e sono stati inviati tra il 17 novembre 2020 e il 14 dicembre 2021. E sono stati recuperati dal cellulare della Resinovich, grazie al lavoro del consulente dei familiari della donna, Francesco Zorzi. 361magazine.com - Quarto Grado: caso Liliana Resinovich, esclusivi dettagli Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024): scambio di messaggi via WhatsApp tra Lilly e Claudio Nel corso della puntata di “” – in onda questa sera, venerdì 25 ottobre, su Retequattro – verrà proposta un’esclusiva suldi, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Si tratta di un intenso scambio di messaggi via WhatsApp tra Lilly e Claudio Sterpin, che confermano la storia tra i due: sfiorano i 600 e sono stati inviati tra il 17 novembre 2020 e il 14 dicembre 2021. E sono stati recuperati dal cellulare della, grazie al lavoro del consulente dei familiari della donna, Francesco Zorzi.

