Pos, scontrini, rimborsi per spese di viaggio. Rivoluzione in manovra: cosa cambia (Di sabato 26 ottobre 2024) Stretta contro l'evasione fiscale. Dal 2026 scatta l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e collegamento tra terminali e registratori di cassa. cambia anche la normativa per le deduzioni delle partite Iva, gli affitti brevi e le criptovalute Ilgiornale.it - Pos, scontrini, rimborsi per spese di viaggio. Rivoluzione in manovra: cosa cambia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Stretta contro l'evasione fiscale. Dal 2026 scatta l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e collegamento tra terminali e registratori di cassa.anche la normativa per le deduzioni delle partite Iva, gli affitti brevi e le criptovalute

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pos, scontrini, fattura elettronica: si prepara una super stretta digitale - Proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica in Italia. Estensione di obblighi per scontrini elettronici e pos. Europa e Italia spingono sul digitale. Previsti anche incentivi fiscali ... (agendadigitale.eu)

Spese deducibili solo con il Pos: per scontare il costo di taxi e ristoranti si dovrà pagare con la carta. Come funziona - Il principio è semplice. Creare un conflitto di interessi tra chi paga e chi riceve per evitare che le transazioni si concludano in “nero” beffando il Fisco. Dal prossimo ... (ilmattino.it)

Bancomat e carte di credito: cosa cambia alla cassa con la manovra - L’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/ 2015, prevede un regime premiale per partite Iva che utilizzano mezzi elettronici per: L’agevolazione consiste nella riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ... (informazione.it)

Pizzeria chiede 50 centesimi per il taglio, sorpresa nello scontrino: «Anche un euro in più per i cartoni». La risposta del proprietario - «L’attività più pagata al mondo potrebbe essere quella di tagliatore di pizze d’asporto» racconta Sergio Paoli, 60enne ed ex poliziotto, dopo aver ... (leggo.it)