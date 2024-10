Plogging e cultura: a Roma si combina sport e sostenibilità con l’evento “Plog in Rome” (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento che unisce sport, ambiente e cultura, questo è “Plog in Rome”, un’iniziativa che si terrà a Roma il 27 ottobre nel Municipio IX. Il Plogging, una pratica che mixa corsa e raccolta di rifiuti, ha guadagnato una crescente popolarità negli ultimi anni, incentivando le persone a prendersi cura dell’ambiente mentre si mantengono attive fisicamente. Scopriamo insieme come partecipare a questo evento all’insegna della sostenibilità. Cos’è il Plogging e come funziona l’evento Il Plogging è un’attività sportiva nata in Svezia che ha rapidamente preso piede in diverse nazioni, inclusa l’Italia. Il termine deriva dalla fusione della parola svedese “plocka upp”, che significa “raccogliere”, e “jogging”. Gaeta.it - Plogging e cultura: a Roma si combina sport e sostenibilità con l’evento “Plog in Rome” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento che unisce, ambiente e, questo è “in”, un’iniziativa che si terrà ail 27 ottobre nel Municipio IX. Il, una pratica che mixa corsa e raccolta di rifiuti, ha guadagnato una crescente popolarità negli ultimi anni, incentivando le persone a prendersi cura dell’ambiente mentre si mantengono attive fisicamente. Scopriamo insieme come partecipare a questo evento all’insegna della. Cos’è ile come funzionaIlè un’attivitàiva nata in Svezia che ha rapidamente preso piede in diverse nazioni, inclusa l’Italia. Il termine deriva dalla fusione della parola svedese “plocka upp”, che significa “raccogliere”, e “jogging”.

