Nizza-Monaco domenica 27 ottobre 2024 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il pomeriggio del nono turno di Ligue1 vede in programma il derby della Costa Azzurra tra il Nizza di Haise ed il Monaco di Huetter. Gli Aiglons continuano ad avere difficoltà in Europa dove sono a secco di vittorie sinora e in campionato sono attualmente a metà classifica con 10 punti fatti. L'ultima vittoria risale all'8 a 0 contro il St. Etienne di oltre un mese fa.Deflagranti invece InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

